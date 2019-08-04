Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Жертвами кровавой стрельбы, произошедшей в воскресенье, 4 июля в городе Дейтон (штат Огайо), стали десять человек, еще 16 получили ранения. Одна из погибших - сестра стрелка.

Убитую зовут Меган Беттс, ей было 22 года. Огонь из пистолета открыл 24-летний Коннор Беттс после того, как его не пустили в один из местных баров. Он погиб в ходе перестрелки с полицейскими.

Правоохранители проводят операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на черном джипе, сообщает телеканал Fox News.

Накануне в городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла еще одна кровавая бойня. Неизвестный открыл огонь из автомата по посетителям в торгового центра Walmart. Погибли 20 человек, 26 человек ранены, многие из них в тяжелом состоянии. Полиция задержала 21-летнего стрелка. Связаны ли два преступления между собой, предстоит выяснить следователям.