Вице-премьер Италии заявил о готовности к сотрудничеству с Путиным и Россией

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом. При этом он подчеркнул, что это его личное объективное мнение.

Наряду с президентом России Сальвини выделил еще несколько глав государств, к примеру, американского лидера Дональда Трампа, премьера Венгрии Виктора Орбана и главу Бразилии Жаира Болсонару. Но именно Путина Сальвини выделил особенно.

«Я буду работать, чтобы отношения с Россией были хорошими. Путин – великий президент. Я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», - цитирует итальянского вице-премьера агентство ANSA.

Ранее Сальвини опубликовал в своем Instagram совместные фото с Владимиром Путиным. Снимки итальянский чиновник подписал: «На работе!». Судя по всему, фотографии сделаны во время торжественного приема, на котором собрались итальянская и российская делегации.