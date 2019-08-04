Предвестник болезни: ученые нашли взаимосвязь между раком и уровнем сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови чреват онкологическими заболеваниями. О взаимосвязи гиперинсулинемии с раком заявили ученые из Университета Британской Колумбии.

Согласно их выводам, основной удар при таком диагнозе наносится по поджелудочной железе, которая быстро изнашивается, вырабатывая слишком много инсулина и становится уязвима перед злокачественными новообразованиями.

«Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при различных раковых заболеваниях, включая, например, рак молочной железы. Но на поджелудочную железу высокий уровень инсулина в организме оказывает наиболее сильное негативное влияние», - заявили ученые.

Свои эксперименты исследователи проводили на лабораторных мышах. В ходе опытов удалось доказать, что грызуны с пониженным содержанием сахара в крови оказались менее восприимчивы к раку поджелудочной железы, сообщает Medicalxpress.

Полученные данные лягут в основу новых рекомендаций по диагностике онкологических больных и повысят качество лечения новообразований.