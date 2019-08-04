В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе социальной сети.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающем сбои и отключения интернет-ресурсов.

Сбои в работе приложения были зафиксированы около 5.17 мск. Они наблюдались в Германии, Нидерландах, Франции, Великобритании, США, Сербии. Также проблемы в работе обнаружили жители России, в основном о них сообщили московские пользователи.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (5:17 мск)», - сказано в сообщении.

Около 41% пользователей пожаловались на сбои загрузки новостной ленты, еще 32% - отметили проблемы с публикацией постов, а 25% испытывали трудности с просмотром сториз (исчезающих видео и фото).