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Иркутские власти назвали число пострадавших при наводнении

Василиса Морозова
08:56 04.08.2019
В Иркутской области завершен подсчет количества пострадавших в результате наводнения. Глава региона Сергея Левченко заявил, что их — 42,6 тыс. человек.
Иркутские власти назвали число пострадавших при наводнении
© Фото: ТРК "Звезда"

Правительство Иркутской области назвало количество пострадавших при наводнении в конце июля. Как сообщил губернатор области Сергей Левченко, все они получили материальную помощь.

«На 1 августа закончили подсчет - всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи», - сказал губернатор.

По словам Левченко, людям также выплатили компенсации за полную или частичную утрату жилья. Пострадавшим выдали жилищные сертификаты. Еще 200 человек получили акты об утерянном жилье, но не забрали сертификаты. Три многоквартирных дома в Тулуне, пострадавших от паводка, отремонтируют. Однако, как добавил губернатор, впоследствии жителей домов переселят. 

Левченко отметил, что 7 августа в Иркутскую область доставят комплекты домов, которые будут построены для пострадавших при наводнении. Новые дома планируется собирать за 3 месяца. Для данной задачи уже были отобраны строители, пишет «Интерфакс».

Кроме того, губернатор рассказал, что власти обсуждают с Росавтодором тему поднятия уровня федеральной трассы Р-255 «Сибирь» около Тулуна, чтобы паводок ей больше не был страшен. Также правительство издало приказ о зоне затопления в регионе и заказало институту «Гидропроект» проект защитных сооружения для затопленного города.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от паводка, город Тулун почти полностью ушел под воду, когда река Ия вышла из берегов. Все силы были брошены на ликвидацию последствий наводнения. Президент России Владимир Путин распорядился разобраться со случившимся максимально быстро.

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