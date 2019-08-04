В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с ним, россияне получают гарантии полной компенсации в случае его утери.

В качестве регионов для апробации выбраны Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская и Свердловская и несколько других областей, Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский край.

В соответствии с законом, обязательно покрываемым риском станет гибель жилья в чрезвычайной ситуации, а повреждения или гибель по причине других событий подпадают под дополнительную защиту, которая приобретается отдельно.

Страховщик может получить 300-500 тысяч рублей либо компенсировать 30-95% понесенного ущерба, получив остаточную сумму из регионального бюджета. Размер возмещения определяется, исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Оплатить страховку можно через квитанции ЖКХ, а ее стоимость может составить до 350 рублей в месяц по оценке Всероссийского союза страховщиков в зависимости от выбранных опций.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от немыслимого паводка, затопившего всю ее территорию в считанные часы. Все силы были брошены на ликвидацию последствий затопления, но через некоторое время потоп вновь вернулся. Президент РФ Владимир Путин распорядился максимально быстро разобраться с ситуацией.