Российские военнослужащие раздали гумпомощь под Дамаском

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более трех тонн различного продовольствия жителям одного из самых пострадавших пригородов сирийской столицы - Восточной Гуты.

После его освобождения от террористов сюда начали возвращаться мирные жители. Тем не менее, рабочих мест в некоторых районах пока катастрофически не хватает и российская гуманитарная помощь здесь - шанс прокормить свои семьи.

Вместе с продуктами российские военные привезли жителям необходимые медикаменты и организовали временный госпиталь. По словам представителей Центра по примирению, таких районов в Восточной Гуте еще много и в каждый из них российские военные доставят все необходимое.

Гуманитарные акции российский Центр по примирению враждующих сторон проводит здесь регулярно.