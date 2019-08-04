Минфин США рассказал о применении новых антироссийских санкций

Министерство финансов США разъяснило применение новых антироссийских санкций. Ограничения не будут распространяться на госкомпании, об этом говорится в директиве по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.

На сайте ведомства был размещен документ, из которого следует, что ограничения запрещают американским банкам участвовать в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенным «российским сувереном», а также его валютное кредитование.

Под понятие «американский банк» попадают также пенсионные фонды, инвесткомпании, брокеры и дилеры ценных бумаг и другие организации. Таким образом, Россия в будущем не сможет выпускать новые еврооблигации в долларах, пишет РБК. Под «российским сувереном» Минфин США понимает любое министерство, агентство или суверенный фонд РФ. Под него попадают Центробанк, Фонд национального благосостояния, Минфин России.

Как отметили в министерстве финансов Соединенных Штатов, новые ограничения не будут применяться к рублевым заимствованиям правительства РФ и не запрещают американским инвесторам участвовать в торговле российскими госбумагами на вторичном рынке.

Ограничения вступают в силу 26 августа, говорится в документе.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя новые антироссийские ограничительные меры со стороны США, заявил, что экономика России доказала свою устойчивость к внешним ограничениям, а гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям.