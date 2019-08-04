Стало известно, когда огласят рыночную стоимость автомобилей Aurus

Розничные цены российских люксовых автомобилей Aurus станут известны в конце лета 2019 года. Сделано это будет во время открытия фирменного салона в Москве.

Шоурум площадью 170 квадратных метров будет открыт на территории ММДЦ «Москва-Сити» в августе. Известно, что продаваться в России будут две модели концерна – Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine. В планах производителя также открыть салоны за рубежом.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу бренда, предварительно стоимость автомобилей может составить около 18 миллионов рублей.

Ранее Aurus Senat был признан лучшим в номинации «Прорыв» на прошедшей в Москве премии «Автомобиль года». Победители в различных категориях выбирались путем всероссийского голосования, в котором приняли участие более 110 тысяч человек.

Российский автопроект люксового уровня «Кортеж» (Aurus) запустили в 2014 году. На базе единой платформы создается сразу серия машин – седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.