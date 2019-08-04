На Украине спрогнозировали бегство половины граждан за рубеж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что через несколько лет половина украинцев покинет страну и осядет за рубежом.

Политик отметил, что главной ценностью страны являются ее люди, а не земля или ресурсы. По мнению Климкина, поэтому граждане Украины заслуживают свободу и справедливость и поэтому стремятся их получить.

«Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», - заявил министр.

При этом, ранее Климкин заявлял, что не считает массовый отъезд украинцев из страны в поисках работы чем-то серьезным. Вынужденную эмиграцию он назвал «мегавызовом» для страны. Его слова цитирует портал «Обозреватель».

Ранее министр иностранных дел заявил, что у Украины нет внешней политики. По словам Климкина, страна «достала Россию на всех международных аренах, со всеми исками, Крымом и всем прочим», и теперь внешней политике необходимо «видение и структурированный процесс».