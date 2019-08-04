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Никас Сафронов после затопления отдал на реставрацию десяток картин

Василиса Морозова
06:53 04.08.2019
Художник рассказал, что пострадали несколько его ранних, студенческих работ, которые должны были быть выставлены на его выставке.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Художник Никас Сафронов отдал на реставрацию десять картин, которые пострадали при затоплении его квартиры.

По его словам, десять живописных полотен и пять графических листов были испорчены. Он отметил, что большая часть пострадавших картин была из частных коллекций. Теперь их придется заменить на другие произведения.

«Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам», - подчеркнул художник.

Сафронов рассказал, что его квартира, в которой был сделан эксклюзивный ремонт, была застрахована, а вот свои работы он не успел застраховать. Выставка Никаса Сафронова в Москве запланирована на сентябрь.

Ранее сообщалось, что квартиру Никаса Сафронова в Брюсовом переулке затопили соседи. По словам художника, в ней находились антикварные книги и картины на десятки миллионов рублей.

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