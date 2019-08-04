Никас Сафронов после затопления отдал на реставрацию десяток картин

Художник Никас Сафронов отдал на реставрацию десять картин, которые пострадали при затоплении его квартиры.

По его словам, десять живописных полотен и пять графических листов были испорчены. Он отметил, что большая часть пострадавших картин была из частных коллекций. Теперь их придется заменить на другие произведения.

«Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам», - подчеркнул художник.

Сафронов рассказал, что его квартира, в которой был сделан эксклюзивный ремонт, была застрахована, а вот свои работы он не успел застраховать. Выставка Никаса Сафронова в Москве запланирована на сентябрь.

Ранее сообщалось, что квартиру Никаса Сафронова в Брюсовом переулке затопили соседи. По словам художника, в ней находились антикварные книги и картины на десятки миллионов рублей.