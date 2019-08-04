Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет

Житель США Эрик МакДермотт нашел пластиковую бутылку с посланием внутри. Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.

В 2006 году семья Брикеров написала записку, когда отдыхала на Гавайях. Проживали авторы послания в Калифорнии, в городе Сан-Франциско. Записку написали дети, которым на тот момент было 4, 7 и 10 лет – Алекса, Дилан и Эллисон Брикеры.

Как сообщает портал The Press Democrat, МакДермотт нашел авторов письма. Сейчас все они повзрослели: Алекса учится в старших классах школы, Эллисон собирается стать медиком, а Дилан успел пожениться.