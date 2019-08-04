Стали известны подробности задержания техасского стрелка

Операция по задержанию подозреваемого в стрельбе в ТЦ в городе Эль-Пасо в Техасе длилась 21 минуту. Об этом рассказал губернатор штата Грег Эбботт.

По его словам, полицейские прибыли на место происшествия через 6 минут после того, как получили сообщение о стрельбе в торговом центре в 10.39 по местному времени. В 11.06 стражи порядка задержали мужчину, открывшего огонь. Как отметили в полиции, подозреваемый сам сдался правоохранителям. Об этом сообщает Fox News.

Задержанным оказался 21-летий Патрик Крузиус. Ранее сообщалось, что молодой человек находится под стражей. При стрельбе в Эльь-Пасо 3 августа погибли 20 человек, еще 26 пострадали, девять из них находятся в критическом состоянии. Правоохранители считают, что подозреваемый открыл огонь по людям на почве ненависти.

На случившееся отреагировал американский президент Дональд Трамп, отметив, что «дела плохи». В генконсульстве России в США рассказали, что российские граждане, по предварительным данным, при стрельбе не пострадали.