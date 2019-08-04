Уровень воды в Тулунском районе спустился ниже критического
Как сообщает администрация города, в настоящий момент вода достигла уровня в 697 сантиметров.
© Фото: МЧС РФ
В Тулунском районе Иркутской области снизился ниже критического уровня уровень воды в реке Ия.
Повышение прекратилось утром 31 июля. На тот момент уровень дошел до отметки в 11 метров 25 сантиметров. Критическим считается значение в 7 метров. Как сообщает администрация города, в настоящий момент вода достигла уровня в 697 сантиметров.
Напомним, Иркутская область сильно пострадала от немыслимого паводка, затопившего всю ее территорию в считанные часы. Все силы были брошены на ликвидацию последствий затопления, но через некоторое время потоп вновь вернулся. Президент РФ Владимир Путин распорядился максимально быстро разобраться с ситуацией.