Уровень воды в Тулунском районе спустился ниже критического

Повышение прекратилось утром 31 июля. На тот момент уровень дошел до отметки в 11 метров 25 сантиметров. Критическим считается значение в 7 метров. Как сообщает администрация города, в настоящий момент вода достигла уровня в 697 сантиметров.

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