«Он меняется стремительно»: западные СМИ оценили российский флот на параде в Петербурге

Американское издание The National Interest оценило Главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота, прошедший 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Автор статьи отметил, что на этом параде была показана вся мощь стремительно меняющегося состава российского ВМФ, даже несмотря на отсутствие авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсер «Петр Великий».

Тем не менее, в событии участвовали такие военные корабли ВМФ РФ, как новый корвет «Гремящий», который является модернизированной версии корветов класса «Стерегущий», а также дизельная подлодка «Кронштадт» проекта «Лада».

«Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота», - отмечается в материале.

Отмечается в статье также, что Россия таким образом меняет советское наследие ВМФ.

»Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов», - резюмирует исследователь.

Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.