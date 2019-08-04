В партии Зеленского предложили сажать за переговоры с Россией

Дипломат и будущий парламентарий от партии Владимира Зеленского Богдан Яременко намерен выступить с предложением внести изменения в Уголовный кодекс Украины и ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией.

«Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок», - заявил Богдан Яременко.

Как уточнил дипломат, в партии президента предлагают сократить влияние государства на разные сферы жизни в обществе. Но по мнению Яременко, в вопросах политики и обороны государство должно действовать «четко, жестко и уверенно», передает «Интерфакс-Украина».

Ранее стало известно о заявлении солиста группы «Океан Эльзы» и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, который предложил проект закона о «криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора». Он предлагал возложить ответственность на СБУ за предотвращение таких переговоров, а Нацсовету лишать лицензии телеканалы и радиостанции, которые решили поддерживать «предателей информационно». В партии предложили наказание за такие переговоры от 13 до 15 лет лишения свободы.