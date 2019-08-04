В генконсульстве России отреагировали на массовую стрельбу в Техасе

Генеральное консульство России в США прокомментировало стрельбу в американском штате Техас. В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших.

В послании также указывается, что российские граждане, по предварительным данным, при стрельбе не пострадали.

«По сообщению Департамента полиции города Эль-Пасо (штат Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», – гласит сообщение в Twitter представительства в техасском Хьюстоне.

Соболезнования родственникам жертв, а также всем тем, кого коснулось «ужасное и бессмысленное» преступление, генконсульство также выразило на английском и испанском языках.

Стрельбу в гипермаркете Walmart в приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо на юге США 3 августа открыл 21-летний мужчина по имени Патрик Крузиус. У полиции есть основания считать, что преступление он совершил на почве ненависти. На данным момент известно о 20 погибших и 26 раненых в результате инцидента.