В Роскосмосе отложили запуск метеорологического спутника «Арктика-М»

Метеорологический спутник «Арктика-М» № 2, предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 2021 года на 2023-й.

Ранее стало известно, что до 2025 года планировалось запустить 30 новых аппаратов. В 2019 году - спутники «Электро-Л» и «Метеор-М», в 2020-м - природоресурсные «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р» и гидрометеорологическая «Арктика-М». Сейчас отечественная группировка гражданских спутников на орбите включает в себя 11 аппаратов, три из которых являются гидрометеорологическими, два – природоресурсными, и шесть предназначены для отслеживания чрезвычайных ситуаций.

До спутника «Арктика-М» №2, Роскосмос отложил запуск аппарата под №1 с 2019-го на 2020 год, пишет РИА Новости с ссылкой на документы, размещенные на сайте госзакупок. Уточняется, что согласно федеральной программе на 2016-2025 годы, планировались запуски трех спутников «Арктика-М» в 2023, 2024 и 2025 годах. Но на данный момент контракт на их производство пока не заключен.

Напомним, Роскосмос в общей сложности планирует вывести на околоземную орбиту пять новых спутников зондирования Земли. Именно из них будет составлена орбитальная группировка «Арктика».