СМИ: руководство военного флота Великобритании попросило моряков перестать употреблять наркотики

Английские СМИ распространили информацию о проблеме, с которой столкнулся Королевский военно-морской флот Великобритании. По данным журналистов, среди младшего военного состава широко распространено употребление наркотиков класса В.

Британские журналисты распространили фотоснимки, компрометирующие моряков Королевского флота. На них видно, как военнослужащий в форме употребляет неизвестное белое вещество. Журналисты предположили, что младший состав использует смесь из двух порошков, которые сейчас очень распространены в Британии. Смесь этих наркотиков привела к семи смертельным случаям в ночных клубах только за один месяц, утверждается в материале.

«Жизнь тех, кто служит на флоте, зависит от надежности каждого члена команды. Злоупотребление наркотиками является не только незаконным, но и несовместимым с обязанностью военно-морской службы обеспечивать безопасность всего личного состава», - приводит издание Daily Mail сообщение ВМС Великобритании.

Журналисты, ссылаясь на источник из военно-морских кругов, уточняют, что среди высшего офицерского состава присутствуют опасения по поводу употребления наркотиков младшими чинами. В Королевском флоте были случаи, когда моряки атомных подводных лодок не смогли пройти медкомиссию из-за употребления наркотических веществ. Издание утверждает, что в министерстве обороны Великобритании было выпущено особое предупреждение об опасности употребления наркотиков класса В.