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Вандалы устроили погром на украинском кладбище

Вера Чернышева
04:37 04.08.2019
Полиция ведет расследование уголовного дела.
Вандалы устроили погром на украинском кладбище
© Фото: npu.gov.ua

На кладбище в Николаевской области Украины вандалы осквернили шесть могил. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

В правоохранительные органы с жалобой на надругательство над могилами на кладбище в селе Каменный Мост обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла проведать захоронение родственника и обнаружила, что памятник повредили неизвестные: надгробную плиту вандалы сняли и положили на землю. Те же самые повреждения оказались и у четырех захоронений поблизости, еще у одного могильную плиту разбили.

Сотрудники полиции Николаевской области ведут расследование по факту надругательства и ищут подозреваемых. За подобное преступление злоумышленниками грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, рассказали в ведомстве.

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