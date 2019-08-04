Техасский стрелок мог совершить массовое убийство на почве ненависти

Стрельбу в гипермаркете Walmart в американском штате Техас могут расценить как преступление на почве ненависти. Об этом заявил шеф полиции города Эль-Пасо Грег Аллен во время пресс-конференции.

В данный момент правоохранительные органы изучают публичное заявление подозреваемого в массовом убийстве, которое может позволить квалифицировать преступление подобным образом.

«Прямо сейчас мы должны удостовериться, что заявление принадлежит именно этому человеку», – цитирует Аллена Time.

Стрелок, 21-летний Патрик Крузиус, в данный момент находится под стражей. Его фото с камер видеонаблюдения ранее опубликовали СМИ.

По подтвержденным данным, при стрельбе в приграничном с Мексикой Эль-Пасо 3 августа погибли 20 человек. Большинство убитых до сих пор находятся в помещении Walmart и останутся там, пока ведутся следственные действия. Из 26 раненых девять человек госпитализированы в критическом состоянии.

Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что это «один из самых смертоносных дней в истории Техаса». На трагедию отреагировал и президент США Дональд Трамп.