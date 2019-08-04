Сон в лапу: любопытный медведь растолкал уснувших туристов и попал на видео

На Камчатке, на знаменитом Халактырском пляже, туристы сняли видео, как любопытный медвежонок подошел к двум спящим мужчинам и разбудил их. На кадрах видно, как хищник обнюхивает одного из туристов и нечаянно наступает ему на ногу. Спящий человек, проснувшись, резко вскакивает с земли, испугавшись зверя. Медвежонок, который, по всей видимости, не ожидал такой реакции, отбегает от мужчин в сторону, но потом успокаивается и спокойно уходит по своим делам.

Халактырский пляж, пишет «Кам 24», является одним из самых популярных у туристов место. Он славится черным песком вулканического происхождения, и расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Ранее, сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке сняли видео, как медведи принимают оздоровительные ванны в Долине гейзеров.