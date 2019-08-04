Два человека погибли в аварии у аэропорта Внуково в Москве: видео с места

Два человека погибли в аварии на Киевском шоссе в Москве. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в отбойник.

На место прибыли представители экстренных служб города.

«На Киевском шоссе у поворота на аэропорт Внуково произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на отбойник, в результате произошло возгорание автомобиля», – рассказали в управлении ГИБДД по Москве.

Уточняется, что причиной гибели людей стало именно столкновение с препятствием. Ранее массовое ДТП с двумя погибшими произошло в центре столицы. Трагедия развернулась на глазах у множества свидетелей.