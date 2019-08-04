СМИ опубликовали фото техасского стрелка

Фотография мужчины, который, предположительно, открыл стрельбу в гипермаркете Walmart пограничного города Техаса Эль-Пасо, попала в СМИ. На снимке виден силуэт мужчины с автоматом в руках, который заходит в торговый центр.

На данный момент известно, что местной полицией задержаны трое подозреваемых. Правоохранительные органы пока не подтвердили причастность всех троих к стрельбе в торговом центре.

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По предварительной информации утром в торговом центре в городе Эль-Пасо была устроена стрельба. На данный момент известно о 20 погибших и десятках пострадавших. Трагедия настолько взволновала американцев, что в стороне не остался президент США Дональд Трамп, пообещав губернатору штата помощь федеральных властей.

Фотографии подозреваемого опубликовал KTSM 9 News, сообщив, что предполагаемый стрелок 21-летний Патрик Крузиус, проживающий в Аллене, штат Техас.