Разбросало по всей трассе: семь машин столкнулись под Петербургом

Семь автомобилей столкнулись на 81-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. В дорожной аварии пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний.

Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, следуя из Брянска в Санк-Петербург врезался в попутно двигавшийся Chevrolet Spark, смяв машину. От удара легковушку занесло в сторону. Еще пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, пострадали: Ford, Honda, Volkswagen, Renault, Lada.

Травмы получили 46-летняя водитель российского авто, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Также пострадали ее пассажиры: 41-летняя женщина и 13-летний подросток. Они доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Движение на автодороге временно ограничено, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.