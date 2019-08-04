Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 20

При стрельбе в городе Эль-Пасо в США погибли два десятка человек и более 40 пострадали. В больницы штата Техас госпитализированы 23 человека, один из которых скончался при оказании медицинской помощи.

Американские СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили о 19 жертвах. Генеральный прокурор Техаса заявил, что расстреляны были от 15 до 20 человек. В свою очередь, губернатор штата Грег Эбботт заявил о 20 погибших.

Нападавшим, предположительно, является 21-летний мужчина по имени Патрик Крузиус. Он находится под стражей. По данным полиции, Крузиус являлся единственным стрелком, сообщает CBS. Ранее сообщалось об аресте трех человек по подозрению к причастности к преступлению.

Инцидент произошел в торговом центре в городе Эль-Пасо, который находится на границе США и Мексики, 3 августа около 11.00 по местному времени (20.00 по мск). В гипермаркете Walmart на тот момент находилось от 1000 до 3000 покупателей и порядка ста сотрудников. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На трагедию уже отреагировал президент США Дональд Трамп.