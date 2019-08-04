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«Верный друг» на АрМИ: закончился первый этап конкурса кинологов

Наталия Майорова
22:05 04.08.2019
Заместитель начальника 470-го учебного центра по военно-политической работе Сергей Дегтярев также рассказал, как военнослужащие начинают подготовку к конкурсу «Верный друг».
«Верный друг» на АрМИ: закончился первый этап конкурса кинологов
© Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 4 августа, военные кинологи вышли на полосу «Дог биатлона» в рамках первого этапа международного кинологического конкурса «Верный друг» - «Дог биатлон». Соревнование состоялось в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Подмосковья.

Согласно правилам, военнослужащим со своими служебными собаками необходимо было преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами.

Заместитель начальника 470-го учебного центра по военно-политической работе Сергей Дегтярев рассказал о том, как прошел первый этап конкурса.

«Прошла индивидуальная гонка. К сожалению, нашим ребятам немножко сегодня не повезло. В упорной борьбе уступили команде Республики Беларусь. Все-таки первый этап, волнение… Поэтому стрельба у некоторых участников немного не задалась. Совсем чуть-чуть уступили. Но будем бороться дальше! Это только начало», - отметил он.

Также он рассказал о том, как военнослужащие начинают подготовку к конкурсу «Верный друг». По его словам, тренировки начинаются уже с сентября.

«Начинается интенсивная подготовка к следующему году. Есть упражнения, к которым очень долго нужно готовиться: это и защитная служба, и полоса препятствий», - сказал Дегтярев.

«Верный друг» - кинологическое состязание в виде прохождения участка со стрельбой, задержанием, досмотром нарушителей и конвоированием.

Команду составляют: кинолог, тренер, пять участников со служебными собаками, три человека группы обеспечения.

Первый этап представляет собой индивидуальную гонку дог-биатлона.

Каждый участник проходит 3200 метров с двумя огневыми рубежами.

1. Первый огневой рубеж – стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении лежа через 800 метров после старта.

2. Второй огневой рубеж – стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя через 2 километра 400 метров после старта.

На втором этапе соревнований каждый участник со служебной собакой последовательно выполняет задержание нарушителя, досмотр нарушителя с последующей защитой от нападения, конвоирование нарушителя с последующей защитой от нападения и защиту от нападения нарушителя из движения.

Третий этап конкурса заключается в преодолении 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками.

Заключительный этап является эстафетой дог-биатлона. Каждый участник проходит 1600 метров. с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положения стоя. Количество боеприпасов – 5 патронов калибра 5,6 мм.

В состязании могут принимать участие собаки возрастом от одного года шести месяцев до восьми лет.

Смотрите прямые трансляции соревнований, ловите самые яркие моменты конкурсов и узнавайте о правилах и сроках их проведения на сайте телеканала «Звезда»!

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