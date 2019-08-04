Флаги США приспустят во всем мире после инцидентов со стрельбой

Американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США по всему миру до 8 августа в знак уважения к жертвам массовых убийств в Техасе и в Огайо. Об этом сообщает NBC Politics в своем Twitter.

Минувшая ночь стала неспокойной для США. В ходе двух происшествий, связанных со стрельбой, погибли десятки человек.

Сначала молодой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас, около 10:00 по-местному времени (18:00 мск) 3 августа. Полицейские прибыли на место ЧП через шесть минут после того, как получили тревожное сообщение, и вскоре злоумышленник был задержан. В результате атаки погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позже, 4 августа, в 02:00 местного времени (09:00 мск), злоумышленник расстрелял прохожих возле бара в городе Дейтон, штат Огайо. Во время инцидента были убиты десять человек и несколько десятков были ранены. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.