ЦИК Белоруссии предложила дату президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оптимальная дата для проведения выборов президента республики – 30 августа 2020 года.

«Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией», - сказала она.

При этом Ермошина отметила, что последнее возможное воскресенье для проведения выборов выпадает именно на эту дату, уточняет телеканал ОНТ.

Ранее она заявляла, что конец лета будущего года является наиболее приемлемым периодом для данной процедуры с организационной точки зрения.

В свою очередь действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости обновления основного закона страны: он считает, что будущий преемник должен получить уже новую конституцию.