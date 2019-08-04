Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦИК Белоруссии предложила дату президентских выборов

Наталия Майорова
22:39 04.08.2019
В комиссии считают, что наиболее оптимальным временем для выборов президента Белоруссии является конец лета следующего года.
ЦИК Белоруссии предложила дату президентских выборов
© Фото: Xinhua, globallookpress

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оптимальная дата для проведения выборов президента республики – 30 августа 2020 года.

«Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией», - сказала она.

При этом Ермошина отметила, что последнее возможное воскресенье для проведения выборов выпадает именно на эту дату, уточняет телеканал ОНТ.

Ранее она заявляла, что конец лета будущего года является наиболее приемлемым периодом для данной процедуры с организационной точки зрения.

В свою очередь действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости обновления основного закона страны: он считает, что будущий преемник должен получить уже новую конституцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата04.08.2019, 19:18
Соревнования спецназа «Полярная звезда»: кадры штурма «захваченного» здания
Дата04.08.2019, 15:48
Овечкин первым из действующих игроков NHL прибыл в Китай в качестве посла лиги
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата04.08.2019, 03:40
На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:45 В стране и мире
Видео
Флаги США приспустят во всем мире после инцидентов со стрельбой
22:39 В стране и мире
ЦИК Белоруссии предложила дату президентских выборов
22:12 В стране и мире
Два детских лагеря эвакуировали на Кубани из-за угрозы смерчей
21:40 В стране и мире
Видео
Друг Вилли Токарева раскрыл обстоятельства смерти певца
21:27 В стране и мире
«Сахарная» Арктика: тающие ледники в Гренландии обеспокоили ученых
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Я в шоке»: Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева
Любовь Успенская отказалась верить в новость о смерти Вилли Токарева
Уравнение раздора: математики не смогли найти единственно верный ответ на школьную задачку
Видео
Совместное купание медведя и кита на Камчатке попало на видео
Видео
Завтрак на танке: российские военнослужащие пожарили яичницу от тепла двигателя
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.