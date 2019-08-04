Два детских лагеря эвакуировали на Кубани из-за угрозы смерчей

В Краснодарском крае сотрудники МЧС произвели эвакуацию детей и работников лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в связи с предупреждением о возникновении смерчей. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

«В Краснодарском крае в превентивных целях проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево соответственно», - сказано в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что из «Ровесника» были вывезены 90 детей и 25 взрослых, а из лагеря «Лебяжий берег» - 160 детей и 54 взрослых.

Сейчас в Краснодарском крае объявлены три экстренных предупреждения, связанных с возникновением смерчей в Черном море. Сто человек личного состава МЧС и 24 единицы техники приведены в готовность.