Друг Вилли Токарева раскрыл обстоятельства смерти певца

Известный российский певец и композитор Вилли Токарев ушел из жизни в Москве 4 августа в 14:00 по-местному времени. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал друг музыканта народный артист России Николай Тамразов.

При этом он добавил, что в настоящий момент ему неизвестно, когда состоится прощание с Токаревым.

«Его (Вилли Токарева - прим. ред.) месяц назад положили в больницу в Москве. Потом он приехал домой, три дня побыл дома, ему снова стало не по себе и его снова забрали в больницу. И в больнице он ушел из жизни», - сообщил Тамразов.

Говоря о том, каким был Вилли Иванович, друг музыканта заявил, что Токарев - это человек, который создал себя сам.

«Вылез из грязи в князи… Он уехал отсюда, потому что был никому не нужен, а вернулся сюда абсолютной звездой. Он сам писал стихи, сам создавал свои песни. Человек сам себя сделал», - подчеркнул народный артист России.

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Музыкант ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Соболезнования в связи со смертью Токарева выразили артисты Михаил Шуфутинский и Вика Цыганова.