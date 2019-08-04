«Сахарная» Арктика: тающие ледники в Гренландии обеспокоили ученых

В Гренландии в конце июля температура достигла рекордного максимума: здесь лед тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. В результате изменения климата там в период с 2002 по 2006 годы исчезло 280 миллиардов тонн льда.

Ученые из университета Огайо в США провели исследование, в котором выяснили, что текущая жаркая погода значительно ускоряет процесс таяния льдов. Из-за природной аномалии на западе Гренландии образуются огромные реки и озера с талой водой.

В частности, аномальная для этого региона температура отрицательно сказывается на гигантском ледяном покрове. Ученые предостерегают, что из-за таяния льдов может повториться ситуация, напоминающая инцидент с ледником Окйекудль (Okjökull) в Исландии.

Данный ледник 100 лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона в западной Исландии. При этом его толщина оценивалась в 50 метров. Однако в настоящее время ледник сократился до одного квадратного километра льда на глубине менее 15 метров: Окйекудль официально утратил статус ледника. Ученые называют главной причиной такого явления изменение климата.

Исследователи убеждены, что если ситуация с погодой не изменится, то другие ледяные шапки ждет та же участь. Ученый Доминик Бойер из университета Райса в США добавил, что судьба Окйекудля «будет разделена всеми ледниками, если мы не предпримем радикальных мер по сокращению выбросов парниковых газов», сообщает Zeit Online.

При этом гибель бывшего исландского ледника могут увековечить мемориальной доской: и это будет первый случай. Ученые не исключают, что уже в ближайшие 200 лет все ледники пойдут по стопам Окйекудля.

Ранее ученые Национального научного фонда США заявили, что за последние шесть лет у пяти ледников Антарктиды удвоились темпы таяния. И как минимум один из них - ледник Туэйтса - может начать разрушаться, что может привести к катастрофе на Земле.