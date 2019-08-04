«Великий президент»: итальянский вице-премьер высказался о Путине

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что намерен работать, чтобы вернуть хорошие отношения с Россией, а также назвал Владимира Путина «великим президентом».

«Я буду работать, чтобы иметь хорошие отношения с Россией», - сказал политик.

Лидер партии «Лига Севера», входящую в правительственную коалицию, выступил с речью на торжественном вечере в курортном городе Червия. Он рассказал о своей команде, об уверенности в то, что он делает и реформах в стране. Также он рассказал о Владимире Путине.

«Путин – великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут некоторые газеты», - приводит слова политика итальянское Ansa.

Ранее, вице-премьер публиковал на своей странице в Instagram два совместных фото с Владимиром Путиным. Снимки были сделаны во время торжественного приема, на котором собрались итальянская и российская делегации во время визита президента РФ в Италию.