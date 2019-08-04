В Госдуме назвали исчезающие с рынка труда профессии

Низкоквалифицированная работа в ближайшем будущем может исчезнуть с рынка вакансий в России. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По словам депутата, невостребованными скоро станут профессии продавцов, охранников и водителей. Кроме того, народный избранник напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала.

В беседе с URA.ru Шеин также рассказал, что сейчас в мире происходит четвертая промышленная революция, после которой люди будут относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству. Депутат убежден, что в ближайшем будущем наиболее востребованными профессиями станут те, которые требуют «сопереживания и эмпатии».

Если прогнозы Олега Шеина окажутся верны, то, как считает он сам, вскоре 15 миллионов россиян могут потерять рабочие места.