В США не исключили вынесение смертного приговора техасскому стрелку

Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении злоумышленника, который устроил массовую стрельбу в торговом центре техасского города Эль-Пасо: в результате инцидента погибли 20 человек.

«Государственное обвинение - убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь», - цитирует ABC заявление окружного прокурора.

Вместе с тем, как заявил начальник полиции города Грег Аллен, стрелок уже дал согласие на сотрудничество со следствием.

Однако в настоящее время неизвестно, какие именно подробности инцидента подозреваемый помог прояснить следователям.

«Необходимо уважать права, которые есть у этого человека. Несмотря на то, что он сотрудничает, мы должны сохранять детали в тайне, чтобы расследование продвигалось успешно», - подчеркнул прокурор.

В субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям гипермаркета в Эль-Пасо. Согласно сообщению местных властей, жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 были ранены. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Накануне также стало известно, что операция по задержанию подозреваемого в стрельбе в ТЦ в городе Эль-Пасо в Техасе длилась 21 минуту. Полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут после того, как получили сообщение о стрельбе в торговом центре в 10:39 по местному времени.

На случившееся отреагировал американский президент Дональд Трамп, отметив, что «дела плохи». В Генконсульстве России в США рассказали, что российские граждане, по предварительным данным, при стрельбе не пострадали.