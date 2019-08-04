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Замминистра обороны РФ принял участие в открытии АрМИ в Узбекистане

Наталья Вальханская
20:46 04.08.2019
Впервые «Военно-медицинская эстафета» пройдет за рубежом, в Узбекистане, на высокогорной учебной базе Фориш.
Замминистра обороны РФ принял участие в открытии АрМИ в Узбекистане
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов принял участие в торжественной церемонии открытия международного этапа конкурса Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета», которая состоялась на базе горного полигона Фориш в Узбекистане.

В ходе церемонии Иванов зачитал приветственный адрес от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, а также поздравил военных спортсменов с открытием конкурса.

«Узбекистан впервые принимает на своей гостеприимной земле такое уникальное событие. Пожелаем всем участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки», - сказал замминистра в ходе открытия.

На церемонии открытия также присутствовал министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов.

Количество стран-участниц «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ ежегодно растет. За четыре года проведения конкурса профессионального мастерства среди военных врачей «Военно-медицинская эстафета» количество стран-участниц выросло с четырех до одиннадцати.

Международный этап АрМИ впервые был проведен в 2016 году, в нем приняли участие четыре национальные сборные, в том числе военнослужащие из Зимбабве, Казахстана, Китая и России.

В 2019 году в состязаниях военных врачей принимают участие 11 государств (Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), Вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэла представлены на соревнованиях в качестве наблюдателя.

По итогам проведенных в 2016, 2017 и 2018 годах состязаний сборная Вооруженных Сил России трижды одерживала победу.

Впервые «Военно-медицинская эстафета» пройдет за рубежом, в Узбекистане, на высокогорной учебной базе Фориш. Военные спортсмены посоревнуются в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также пройдут единую полосу препятствий.

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