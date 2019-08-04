Крым ничего не должен: в МИД РФ ответили на слова Помпео о возвращении полуострова

Государственный секретарь США Майк Помпео не уважает итоги демократического волеизъявления жителей Крыма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание американского дипломата о том, что полуостров «должен вернуться в состав Украины».

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», - подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Майк Помпео высказал мнение, что Крым «должен вернуться в состав Украины». При этом госсекретарь упомянул, что Госдепартамент США сотрудничает с новыми властями Украины.

Крым стал частью Российской Федерации после всенародного референдума, который был проведен на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.