SSJ-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации

Авиалайнер Sukhoi Superjet-100 прервал полет и совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Самолет выполнял рейс из Элисты в Сочи.

«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации - разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», - приводит «Интерфакс» слова источника в органах управления воздушным движением.

На борту SSJ-100 находился 81 человек. Воздушное судно приземлилось благополучно. О пострадавших во время ЧП в настоящий момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Краснодар - Тюмень, совершил экстренную посадку в Самаре из-за вышедшего из строя двигателя.