«В своем деле - пионер»: актер Александр Левенбук о таланте Вилли Токарева

Музыкант Вилли Токарев - это яркая индивидуальность в своем жанре. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил актер, театральный режиссер, художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук.

Он отметил, что это, возможно, единственный случай, когда все произошло наоборот: обычно певец достигает определенной популярности, его песни становятся известными, и тогда они «начинают звучать в ресторане».

«А тут впервые в истории отечественной песни песня из американского ресторана пришла к нам в страну. Настолько она понравилась, что, когда Вилли Токарев приехал к нам в Россию, он легко собирал Дворцы спорта без проблем. Попасть была проблема! А ему собрать - не было никакого труда. Известность его была потолочная: это был первый случай. Его примеру последовали потом Шуфутинский, Успенская. Он был первопроходцем в этом смысле. Я думаю, в своем деле он пионер», - подчеркнул Левенбук.

Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Его не стало на 85-м году жизни. Информацию об этом «Звезде» подтвердили сын и друзья Вилли Токарева. Известно, что в мае 2019 года артист был госпитализирован в реанимацию одной из больниц, при этом состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.