Индия показала на видео испытания новейшей системы ПВО

Индия испытала новейшую систему ПВО собственного производства. Кадры запуска ракеты класса «земля-воздух» были опубликованы в Twitter главы индийского министерства внутренних дел.

Ракета успешно поразила цель во время испытаний, которые состоялись на полигоне в индийском штате Орисса, сообщает министр.

Стоит отметить, что новая система ПВО была опробована на фоне резкого ухудшения отношений между Индией и Пакистаном из-за спорного региона Кашмир. Так, в субботу Исламабад обвинил Нью-Дели в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между двумя государствами. Индийская сторона, в свою очередь, все обвинения категорически отвергает.