«Говорил громко и всегда смеялся»: экс-солист группы «Лесоповал» о своем знакомстве с Вилли Токаревым

Певец Вилли Токарев был очень хорошим и добрым человеком. Он всегда смеялся и громко говорил, вспоминает заслуженный артист РФ, экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк.

«Мы с ним очень давно знакомы, очень давно общались. Сказать, что он был очень хороший и очень добрый, - ничего не сказать. Жаль, что мы его потеряли», - отметил он в комментарии «Звезде».

Куприк добавил, что у него было ощущение знакомства с Токаревым на протяжении всей жизни.

«Вся моя карьера началась в 1990-х годах, и где-то в это время мы с ним пересеклись, познакомились. Человек жизнерадостный. Всегда смеялся, громко говорил. У меня всегда были самые яркие и положительные впечатления об этом человеке. Со временем мы с ним стали дружить: Вилли Иванович не раз приезжал ко мне в гости», - заключил артист.

Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Его не стало на 85-м году жизни. Соболезнования ранее выразил российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский: он назвал творчество Вилли Токарева огромным культурным пластом для целого поколения людей.

Информацию о смерти музыканта «Звезде» подтвердили сын и друзья Вилли Токарева. Известно, что в мае 2019 года артист был госпитализирован в реанимацию одной из больниц, при этом состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.