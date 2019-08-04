В Москве задержан мужчина за призывы к насилию в отношении детей правоохранителей

Следователи задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу. Мужчине 1989 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления экстремистского характера.

По данным СК РФ, житель Подмосковья под псевдонимом разместил в Сети призыв к насилию в отношении детей правоохранителей. Таким образом, преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов, а также членам их семей.

«В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. В его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, среди них персональный компьютер и мобильные телефоны», - сообщается на сайте СК РФ.

Теперь следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.