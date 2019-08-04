Неизвестный открыл стрельбу в парке в Чикаго. В результате инцидента пострадали семь человек.

Группа людей находилась возле детской площадке, когда по ним открыли огонь из черного Chevrolet Camaro. Как сообщил телеканал NBS, все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

Это уже третья стрельба в США за минувшие сутки. Вечером 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 пострадали. Злоумышленник был задержан. Через несколько часов, уже в штате Огайо в городе Дейтон, злоумышленник расстрелял прохожих у местного бара. Погибли десять человек, в том числе сам стрелявший, еще несколько десятков были ранены.

Владимир Путин направил телеграмму Дональду Трампу в связи с произошедшими в США трагедиями.