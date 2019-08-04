Композитор Юрий Алмазов рассказал о вкладе Вилли Токарева в русский шансон

Композитор, продюсер, создатель группы «Воровайки» Юрий Алмазов отметил вклад российского певца Вилли Токарева в русский шансон и подчеркнул, что они много работали вместе на концертах.

«У меня до сих пор его фирменные пластинки виниловые. Американские. Мы были с ним хорошо знакомы. Это один из трех больших эмигрантских исполнителей, который внес большой вклад в эмигрантскую блатную песню. Жаль, что его не стало», - отметил он в комментарии радио «Звезда».

Алмазов выразил соболезнования жене и детям Вилли Токарева.

«Работал до самого конца. Поразительной работоспособности был человек», - заключил он.

Российского исполнителя Вилли Токарева не стало в воскресенье, 4 августа. Он умер на 85-м году жизни. Информацию о смерти музыканта «Звезде» подтвердили сын и друзья артиста. О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.

Ранее своими воспоминаниями о дружбе с артистом поделилась Вика Цыганова. Она рассказала, что Вилли Токарев был очень жизнерадостным человеком и вносил оптимизм в любую ситуацию.

Также соболезнования ранее выразил российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский: он назвал творчество Вилли Токарева огромным культурным пластом для целого поколения людей.