СМИ назвали предварительную причину смерти Вилли Токарева

Причиной смерти известного российского певца и композитора Вилли Токарева стало онкологическое заболевание. Последний месяц исполнитель находился в одной из клиник в Москве. Об этом сообщает «360».

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Музыкант ушел из жизни в возрасте 84 лет. Информацию об этом «Звезде» подтвердили сын и друзья артиста.

Соболезнования в связи со смертью Токарева уже выразили Михаил Шуфутинский и Вика Цыганова.

О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.