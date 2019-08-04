СМИ назвали предварительную причину смерти Вилли Токарева
О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя в настоящий момент ничего не известно.
© Фото: Alexandr Yakovlev, Russian Look, Globallookpress
Причиной смерти известного российского певца и композитора Вилли Токарева стало онкологическое заболевание. Последний месяц исполнитель находился в одной из клиник в Москве. Об этом сообщает «360».
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Музыкант ушел из жизни в возрасте 84 лет. Информацию об этом «Звезде» подтвердили сын и друзья артиста.
Соболезнования в связи со смертью Токарева уже выразили Михаил Шуфутинский и Вика Цыганова.
О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.