Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Глава РФ выразил соболезнования американскому лидеру в связи с трагическими инцидентами в американских штатах Техас и Огайо.
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Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы президента РФ.
Третьего августа в приграничном с Мексикой Эль-Пасо 21-летний мужчина устроил стрельбу в торговом центре. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали, в настоящий момент он находится под стражей.
В ночь на 4 августа в американском городе Дейтон в штате Огайо неизвестный открыл огонь у местного бара. В результате погибли девять человек и сам нападавший, еще несколько десятков были ранены.