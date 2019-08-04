Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы президента РФ.

Третьего августа в приграничном с Мексикой Эль-Пасо 21-летний мужчина устроил стрельбу в торговом центре. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали, в настоящий момент он находится под стражей.

В ночь на 4 августа в американском городе Дейтон в штате Огайо неизвестный открыл огонь у местного бара. В результате погибли девять человек и сам нападавший, еще несколько десятков были ранены.