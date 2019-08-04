«Никогда не унывал»: Вика Цыганова поделилась воспоминаниями о своем знакомстве с Вилли Токаревым

Певец Вилли Токарев был очень жизнерадостным человеком и вносил оптимизм в любую ситуацию. Своими воспоминаниями о нем со «Звездой» поделилась российская певица Вика Цыганова.

«Человек был яркий, неординарный, очень харизматичный. Каждое выступление Вилли Ивановича всегда запоминалось в любой концертной программе. Он прожил непростую жизнь, был жизнерадостным человеком и большим оптимистом, тружеником», - сказала она.

Цыганова также отметила, что о Вилли Токареве у нее остались исключительно светлые и хорошие воспоминания.

«Он никогда не унывал, всегда поддерживал, подбадривал, в любую ситуацию вносил оптимизм. Он прожил достойную жизнь, достаточно долгую. Царствие Небесное этому человеку. Мы его запомним, будем любить. Я его считаю своим человеком по душе», - заключила она.

Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти Вилли Токарева. Его не стало на 85-м году жизни. Соболезнования ранее выразил российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский: он назвал творчество Вилли Токарева огромным культурным пластом для целого поколения людей.

Информацию о смерти музыканта «Звезде» подтвердили сын и друзья Вилли Токарева. Известно, что в мае 2019 года артист был госпитализирован в реанимацию одной из больниц, при этом состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.