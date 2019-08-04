На территории крупнейшего торгового центра в Баку вспыхнул пожар: видео

На территории крупнейшего бакинского торгового центра «Садарак» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Азербайджана.

«На место происшествия прибыли пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска», - информирует азербайджанская экстренная служба.

Сейчас спасатели занимаются тушением огня. Точное число пострадавших, а также площадь возгорания к настоящему моменту неизвестны.

ТЦ «Садарак» находится в пригороде Баку, его площадь составляет 100 гектаров. Центр включает в себя свыше 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции, одноэтажный оптовый склад, а также различные инженерные сооружения.