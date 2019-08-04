«Жадный до самовыражения»: Николай Тамразов рассказал, каким запомнится Вилли Токарев

Народный артист России Николай Тамразов подтвердил сообщения о смерти Вилли Токарева. Певец и композитор умер в два часа дня.

Тамразов отметил, что Вилли Токарев был многогранным человеком. Он был не только певцом, но и композитором, поэтом и режиссером.

«Ушел из жизни певец, композитор, поэт, режиссер. Он был человек многогранный. Он был жадный до всего того, что называется самовыражением в искусстве, самовыражением в жизни, поэтому позволял себе быть и режиссером, позволял себе быть и певцом, позволял себе быть композитором и автором всех тех песен, которые он пел», - рассказал Тамразов.

В мае 2019 года СМИ сообщали о том, что Вилли Токарев обратился в одну из столичных больниц. Врачи обследовали певца и приняли решение о его госпитализации.

Вилли Токарев известен широкой публике исполнением песен в жанре русский шансон. В 1974 году он эмигрировал в США, где стал популярен среди эмигрантов. В 2005 году Токарев вернулся в Россию.