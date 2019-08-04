Жена президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад вылечилась от онкологического заболевания после года борьбы с недугом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

«Руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над раком», - сказано в сообщении пресс-службы.

Асма Асад, в свою очередь, поблагодарила каждого жителя Сирии, поддерживавшего ее, и пожелала выздоровления всем людям, которые страдают онкологическими заболеваниями.

В августе прошлого года первая леди Сирии объявила о наличии у нее онкологического заболевания. В январе 2019 года медики провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли Асме Асад.